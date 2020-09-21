Отступные в контракте Жиго — 20 млн евро

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По данным «РБ-Спорт», опция выкупа в контракте защитника «Спартака» Самюэля Жиго составляет 20 миллионов евро.

О том, что такая опция существует, вчера после матча 8-го тура РПЛ в Казани сказал генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов: «Надеюсь, Самюэль останется, но все может случиться. У него есть выпускной бонус, он и сам способен уйти».

Контракт Жиго действует до конца июня 2022 года. По данным transfermarkt, «Спартак» приобрел права на футболиста за 8 миллионов евро. За время карьеры в «Спартаке» (трансфер произошел в июле 2018 года) француз провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.

Источник: РБ-Спорт