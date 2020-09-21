«Спартак» и «Ростов» не поддержат попытки изменить лимит

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт», на сегодняшнем общем собрании РПЛ (оно началось в 12:00 мск) отдельные клубы могут поднять вопрос об обсуждении нового лимита на легионеров.

Формат текущего лимита (8+17 в заявке) начал действовать именно с этого сезона — и он не подразумевает ограничений по числу иностранцев на поле.

По данным «РБ-Спорт», несколько клубов могут поднять вопрос о переменах в формате лимита — в частности, об увеличении числа иностранцев в заявке на 2. Но этому есть достаточно активное сопротивление клубов, которые сумели сформировать состав под новый лимит. В частности, перемены не поддержат московский «Спартак» и «Ростов».

Важный момент: при принятии нового лимита не обговаривался срок его действия — регламент не предусматривает периода, до которого действуют ограничения по числу иностранцев в заявке.

Формат прежнего лимита был таким: 6 иностранцев на поле без ограничения их числа в заявке на сезон (25 футболистов).

Источник: РБ-Спорт