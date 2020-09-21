Суд взыскал с курского «Авангарда» 16 млн рублей в пользу экс-президента клуба

/Спорт и туризм/

Арбитражный суд Курской области взыскал с футбольного клуба «Авангард» 15,9 млн рублей в пользу компании ООО «Инвест-Капитал», следует из документов суда. По информации «РБ-Бизнес», истец связан с бывшим президентом клуба Николаем Волокитиным.

«Взыскать с ассоциации “Футбольный клуб “Авангард” в пользу ООО “Инвест-Капитал” 15 912 657 руб. 49 коп. долга, а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 102 563 руб. 00 коп.», — говорится в документах суда.

Суть иска

По данным «РБ-Бизнес», в 2017 году компания ООО «Грандлекс», совладельцем и генеральным директором которого являлся экс-президент «Авангарда» Николай Волокитин, заключила с футбольным клубом договор о предоставлении займа в размере 18 млн рублей под 12% годовых.

Позже, в 2018 году, клуб перечислил компании «Русский Фабрикант» (которая ранее называлась «Грандлексом») 3,5 млн рублей в счет погашения долга, однако оставшуюся сумму «Авангард» в установленный срок не выплатил.

Затем «Русский Фабрикант» заключил с ООО «Инвест-Капитал» договор уступки права требования, по которому компании в полном объеме перешло право требования по договору займа. На тот момент размер задолженности клуба по договору составлял 17,7 млн рублей.

В апреле 2019 года «Авангард» выплатил еще 3,4 млн рублей, но не погасил задолженность полностью. В мае 2020 года «Инвест-Капитал» подала в Арбитражный суд Курской области иск к футбольному клубу о взыскании 15,9 млн рублей.

Согласно данным системы «Спарк», владельцем «Инвест-Капитала» с сентября 2018 года является Елена Волокитина — жена экс-президента «Авангарда». Предыдущим владельцем компании являлся сам Волокитин.

Николай Волокитин покинул пост президента ФК «Авангард» в ноябре 2018 года. Его преемником стал бывший футболист Дмитрий Извеков, который занял пост генерального директора клуба.

В сезоне 2019/20 ФК «Авангард» выступал в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), однако в связи с сокращением финансирования добровольно отказался от участия в турнире. По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, клуб получит из бюджета 90 млн вместо запланированных 150 млн рублей. В текущем сезоне клуб выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). В сезоне 2017/18 «Авангард» дошел до финала Кубка России, где уступил ныне обанкротившемуся футбольному клубу «Тосно».

Источник: РБ-Спорт