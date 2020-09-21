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В рабочую группу РПЛ по ТВ-правам вошли Кикнадзе, Бабаев, Газизов и Медведев

По информации «РБ-Спорт», в рабочую группу РПЛ по телеправам на показ матчей чемпионата России вошли четыре представителя клубов и два – от лиги.

Вопрос «О рабочей группе по оценке эффективности ТВ-контракта» обсуждался в понедельник на общем собрании клубов РПЛ.

По нашим данным, в рабочую группу вошли четыре представителя клубов РПЛ: гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе (председатель), гендиректор ЦСКА Роман Бабаев, гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов и гендиректор «Зенита» Александр Медведев. От РПЛ курировать работу будут исполнительный директор Сергей Чебан и коммерческий директор Павел Суворов.

Состав рабочей группы был согласован единогл

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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