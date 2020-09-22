Названы цены на отдых в бархатный сезон в разных регионах

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В этом году из-за пандемии многие россияне перенесли отпуска на сентябрь. Теплая погода, установившаяся на юге России, и подешевевшие авиабилеты подогрели интерес к черноморским курортам.

Спала жара, уехали шумные школьники — самое время для спокойного отдыха. Бойко раскупаются и зарубежные туры, в связи с чем ряд туроператоров продлил до конца октября чартерные программы на топовые направления.

Как сообщила «МК» руководитель пресс-службы туроператора «Интурист» Дарья Домостроева, спрос на отдых в Сочи и Крыму этой осенью бьет все рекорды: количество запросов на осеннее размещение по этим направлениям выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особо востребованы на черноморских курортах качественные отели категории 3, 4 и 5 звезд с большим набором дополнительных услуг. Сейчас без проблем можно найти бюджетный вариант. Пакетный тур на 7 ночей в сочинском отеле 3 звезды, без питания, с вылетом из Москвы для семьи из трех человек стоит всего 22 501 руб. Аналогичный отдых в крымском отеле стоит от 26 972 руб., сообщила Домостроева.

По ее словам, растет количество продаж «наземного обслуживания», когда путешественники покупают только размещение в отеле и предпочитают добираться до места отдыха самостоятельно, например, на своем личном автомобиле, чтобы избежать ненужных контактов. Помимо пляжного отдыха также популярно лечение в санаториях Крыма, Сочи и Кавказских Минеральных Вод.

Как пояснили эксперты национального туроператора «Алеан», помимо Крыма, Большого Сочи, Анапы, Геленджика, Туапсе в фаворитах бархатного сезона значатся Калининград, а также города Золотого кольца, Казань (экскурсионный пятидневный тур по Татарстану с завтраками и переездами стоит 30 217 руб.). Внутренний туризм поддержала лояльная ценовая политика авиаперевозчиков. В среднем авиабилеты по популярным направлениям по сравнению с прошлым годом обойдутся туристам на 30–35% дешевле.

Из зарубежных направлений вне конкуренции Турция, привлекающая высоким уровнем сервиса и системой «все включено» по доступным ценам. «Этой осенью скидки на турецкие отели достигают 40%, к тому же для въезда в страну нет требований предъявлять какие-либо справки. Популярна также Абхазия. Набирают обороты ОАЭ, начались бронирования Мальдивских островов», — добавила ведущий менеджер по связям с общественностью туроператора TUI Татьяна Коршунова. По ее словам, отдых в турецком отеле 3 звезды, включая чартер и завтраки, обойдется семье из трех человек от 28 546 руб., по системе «все включено» — от 30 тыс. руб. Отдых в Абхазии в отеле 3 звезды (с перелетом и завтраками) на семью из 3 человек стоит от 39 599 руб. (без перелета — от 11 609 руб.). За аналогичный тур в ОАЭ надо будет заплатить от 98 тыс. руб. Отпуск для семьи из трех человек (ребенок от 2 до 12 лет) на Мальдивах в отеле 4 звезды с завтраками обойдется от 220 тыс. руб.

В конце сентября — начале октября можно найти очень привлекательные по цене туры и в сегменте «премиум». Например, в Турции в сети Rixos с системой «все включено» семья из 3 человек (ребенок от 3 до 12 лет) сможет отдохнуть семь дней за 87 тыс. руб. (цена без учета скидки от 128 тыс. руб.).

«Продажи туров в Турцию растут по мере наступления сырой и дождливой погоды в Центральной России. Пляжный сезон в Анталье продлится до ноября, погода здесь отличная: +35», — добавила Домостроева. Конечно, некоторых туристов сдерживает опасность попадания на карантин за рубежом. «Стандартная страховка в туре включает лечение от COVID и госпитализацию заболевшего в случае необходимости. Если турист контактировал с заболевшим в самолете или в автобусе, то ему придется пройти повторное тестирование. В случае подтверждения заражения его отправят в обсерватор при отеле и предоставят необходимое лечение по страховке, а туроператор поменяет обратную дату вылета бесплатно», — сообщила Домостроева.

Источник: https://www.mk.ru/economics/