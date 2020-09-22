Калининградская «Балтика» намерена взыскать с «Тамбова» 3,2 млн рублей

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Футбольный клуб «Балтика» подал иск к футбольному клубу «Тамбов» о взыскании 3,2 млн рублей, следует из данных картотеки арбитражных дел. Заявление зарегистрировано 10 сентября в Арбитражном суде Тамбовской области, передает “РБ-Бизнес”.

По словам генерального директора «Балтики» Тажутдина Качукаева, калининградский клуб заключил с «Тамбовом» договор займа, однако тамбовцы не смогли вернуть долг в установленный срок из-за финансовых проблем.

«Между “Тамбовом” и “Балтикой” был заключен договор займа год назад. “Тамбов”, к сожалению, в установленные сроки не исполнил свои обязательства. По окончании сроков мы подали на них в суд. Мы пытались мирно урегулировать вопрос, писали письма, и “Тамбов” отвечал и признал свою неправоту. Но “Балтика” не может больше ждать, и мы пошли на крайние меры. Сумма небольшая, поэтому, я думаю, в ближайшее время все разрешится. “Тамбов” не может выполнить свои обязательства, потому что у них сложная финансовая ситуация была на протяжении всего года”, — сказал он «РБ-Бизнес».

Он добавил, что займ был выдан с целью поддержки «Тамбова». В ответ тамбовский клуб помог переходу в «Балтику» двух футболистов — Ильнура Альшина и Младена Кашчелана.

«Займ был выдан с целю поддержки клуба “Тамбов”, потому что у него была закрыта заявка в прошлом году на важную игру против ЦСКА. А “Тамбов” помог “Балтике” в переходе двух своих лидеров к нам — Альшина и Кашчелана. Поэтому здесь мы были с ними солидарны и решили помочь друг другу. Мы оформили займ, который для “Балтики” выгоден и с точки зрения получения дивидендов», — сказал Качукаев.

По информации «РБ-Спорт», «Тамбов» имеет задолженность по зарплатам перед командой тренерами, персоналом и партнерскими организациями в размере порядка 80 млн рублей.

В сезоне-2019/20 футбольный клуб «Тамбов» занял 14-е место в чемпионате России.

«Балтика» завершила прошлый сезон на 7-м месте в таблице Футбольной национальной лиги.

Источник: РБ-Спорт