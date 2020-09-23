РФ возобновила авиаперевозку в три страны СНГ 21 сентября, а с 27 сентября восстанавливает воздушное сообщение с Южной Кореей.

"Из этих стран россияне больше всего ждали открытия Белоруссии, экскурсионный и лечебный отдых в которой востребован круглый год. Но один рейс в неделю для туризма не интересен. Ранее "Аэрофлот" и "Белавиа" летали туда 20-30 раз в неделю, плюс было активное железнодорожное сообщение. Кроме того, туристов смущает нестабильная политическая обстановка", — сказала Тюрина.

Она напомнила, что правила въезда в Белоруссию весьма лояльны – у туристов не спрашивают справок об отсутствии COVID-19 и не требуют прохождения карантина.

"Что касается Киргизии, то там популярен отдых на озере Иссык-Куль, но сезон уже закончился. К тому же Средняя Азия обходится весьма недешево за счет перелета, и выбирают ее, как правило, искушенные путешественники. А вот в Узбекистане и Армении сейчас как раз самый сезон, туристы интересуются, но границы закрыты", — отметила Тюрина.

По ее словам, надежды у туроператоров есть на Казахстан, поскольку на направлении нет ярко выраженной сезонности, а отели снизили цены из-за COVID-19. При въезде в страну не нужно проходить карантин, но требуется справка об отсутствии коронавируса.

"В Казахстан чаще едут с деловыми целями. Там интересные экскурсии на природу, как раз наступила золотая осень. Туристы звонят, выясняют условия посещения. Но запросов на туры пока нет", — сказала эксперт.

Сложнее всего путешественникам попасть в Южную Корею. По прибытии в аэропорт Сеула нужно сдать тест ПЦР на коронавирус, а затем, вне зависимости от его результата, провести в карантине 14 дней. Нахождение в специальном помещении обойдется в $100 в день. Кроме того, Корея приостановила безвизовый режим с Россией, а посольство страны не принимает документы на туристические визы.

"На новостях об открытии границ с Южной Кореей туроператоры стали получать звонки. Но когда туристы узнали условия въезда, решили подождать. О восстановлении турпотока в страну можно будет говорить только после снятия всех ограничений", — заключила эксперт.