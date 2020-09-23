"Летний сезон на курорте завершится 8 ноября, а с 9 по 30 ноября часть подъемников на курорте закроются на профилактику. Это "Олимпия", "Заповедный лес" и "Кавказский экспресс", ведущие на Роза Пик (2320 метров над уровнем моря), а также аттракцион родельбан. Параллельно в экскурсионном режиме для туристов начнет работать канатная дорога "Стрела", на которой можно подняться из Роза Долины на высоту 1600 м над уровнем моря", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в среду в пресс-службе курорта.

Там пояснили, что 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник "Олимпия", на котором можно добраться до отметки 1170 м в Горную Олимпийскую деревню

"Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря – с этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта", — добавили в пресс-службе.