Александр Зайцев будет исполнять обязанности спортивного директора «Химок»

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал редактору «РБ-Спорт», что гендиректор «Химок» Александр Зайцев будет в том числе исполнять обязанности спортивного директора клуба.

Ранее «Химки» объявили об отставке со своих постов главного тренера Дмитрия Гунько и спортивного директора Сергея Егорова из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Ющенко.

В беседе с редактором «РБ-Спорт» Терюшков сообщил, что сейчас Зайцев «будет совмещать два поста и вести спортивную часть» клуба. На вопрос о сроках назначения новых главного тренера и спортивного директора он не ответил.

Зайцев был назначен гендиректором «Химок» 30 июля. Тогда же в клуб пришел Егоров, а на день позже – Гунько. Ранее Зайцев работал директором «Арены-Химки». Сейчас менеджер совмещает обе должности.

Источник: РБ-Спорт