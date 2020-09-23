Александр Зайцев будет исполнять обязанности спортивного директора «Химок»
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал редактору «РБ-Спорт», что гендиректор «Химок» Александр Зайцев будет в том числе исполнять обязанности спортивного директора клуба.
Ранее «Химки» объявили об отставке со своих постов главного тренера Дмитрия Гунько и спортивного директора Сергея Егорова из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Игорь Ющенко.
В беседе с редактором «РБ-Спорт» Терюшков сообщил, что сейчас Зайцев «будет совмещать два поста и вести спортивную часть» клуба. На вопрос о сроках назначения новых главного тренера и спортивного директора он не ответил.
Зайцев был назначен гендиректором «Химок» 30 июля. Тогда же в клуб пришел Егоров, а на день позже – Гунько. Ранее Зайцев работал директором «Арены-Химки». Сейчас менеджер совмещает обе должности.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм