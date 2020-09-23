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Матч сборной России со Швецией, скорее всего, пройдет на стадионе ЦСКА

По информации «РБ-Спорт» , товарищеский матч сборной России со сборной Швеции, который должен был состояться 8 октября в Стокгольме, пройдет в Москве на «ВЭБ Арене».

Ситуация с коронавирусом в Швеции обострилась, и стороны приняли решение перенести игру в России — она, с большой долей вероятности, пройдет в Москве на домашнем стадионе ЦСКА.

Напомним, ранее «РБ-Спорт» сообщал, что у РФС возникли претензии к организации предыдущего матча сборной России в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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