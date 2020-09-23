Агент: Тикиньо должен вылететь в Китай, в «Локомотив» он точно не перейдет

/Спорт и туризм/

Известный португальский агент Паулу Барбоза рассказал редактору <«РБ-Спорт» о том, что переход нападающего «Порту» Тикиньо Соарес в московский «Локомотив» сорвался.

Ранее «Порту» и «Локомотив» вели переговоры по трансферу 29-летнего Тикиньо за 10-12 млн евро. Затем портал A Bola сообщил, что игрок продолжит карьеру в китайском «Тяньцзинь ТЕДА».

— По моим данным, Тикиньо должен уже вылететь в Китай, чтобы пройти там медосмотр. Так что в «Локомотив» он точно не перейдет, — сказал Барбоза.

Но это и хорошо. Платить 10-12 миллионов евро за игрока, у которого заканчивается контракт в декабре и которого можно подписать как свободного агента, – это абсурд. Если в Китае заплатят столько, это сюрреализм. Это ненормально.

В минувшем сезоне Соарес сыграл в составе «Порту» 48 матчей, забил 19 мячей и сделал 3 результативные передачи. Контракт бразильца с клубом рассчитан до лета 2021 года. Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 9 млн евро.

Источник: РБ-Спорт