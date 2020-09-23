Гендиректор СКА: Ответили ПФЛ, что за «Туапсе» играли два подставных футболиста

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Гендиректор ростовского СКА Сергей Городничук рассказал редактору <«РБ-Спорт» о том, что в матче с «Туапсе» против его команды играли два подставных футболиста.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что ПФЛ разбирается в подробностях странного матча между «Туапсе» и ростовским СКА (1:1). Утверждается, что во время матча в составе хозяев на скамейке запасных не оказалось ни одного игрока, а на поле вместо заявленных Ильи Кириленко и Максима Ермакова вышли подставные люди.

— СКА не подает никаких жалоб, — сказал Городничук. — В лиге идет расследование, проводятся определенные действия. Были проведены запросы. Всю информацию мы отправили. Ждем ответа.

— Какой запрос поступил вам?

— Нам поступил запрос, касаемый как раз тех двоих подставных футболистов. Мы ответили, что да, факт подмены имел место. Мы знали этих ребят, но на поле были не они.

— В какой момент это поняли?

— Когда сверили протокол и выяснили, что людей, которые были в нем, на поле не было.

— Когда лига должна дать ответ?

— Лига и КДК примут свое решение и объявят об этом.

Источник: РБ-Спорт