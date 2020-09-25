В городе Анапа завершился Чемпионат таможенных органов Южного таможенного управления по волейболу

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В городе Анапа состоялось закрытие Чемпионата таможенных органов Южного таможенного управления по волейболу, посвященного 75-летию Великой Победы.

На спортивной площадке встретились мужские и женские команды из 8 таможенных органов юга России и Республики Крым (таможни: Новороссийская, Краснодарская, Астраханская, Крымская, Севастопольская, Ростовская, Южная электронная и Южное таможенное управление).

Борьба за призовые места была жесткой. Все команды были на высоте, но спортивный профессионализм был на стороне команд из Ростова-на-Дону.

От имени руководства Южного таможенного управления заместитель председателя Совета коллектива физической культуры управления Валерий Козорезов поздравил коллег-спортсменов с завершением Чемпионата, выразил слова благодарности всем организаторам спортивного мероприятия, заметив, что все команды играли достойно и на высоком профессиональном уровне, но в этот раз госпожа Фортуна улыбнулась таможенникам из Ростова-на-Дону. Валерий Александрович пожелал спортсменам командного духа и дальнейших побед.

Чемпионский титул завоевали мужская команда Ростовской таможни – капитан команды Вячеслав Мальцев, и женской сборной команды Южного таможенного управления и Южной электронной таможни – капитан команды Светлана Билан.

Наши землячки из Новороссийской таможни во главе с капитаном команды Екатериной Аброскиной стали бронзовыми призерами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПРИЗЕРОВ И УЧАСТНИКОВ ЧЕМПИОНАТА ЮЖНОГО ТАМОЖЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ!

Источник: http://yutu.customs.gov.ru/folder/86172