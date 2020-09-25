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Появилось видео аварии, из-за которой прервали Гран-при России "Формулы-1"
В сети появилось видео с моментом аварии, из-за которой пришлось прервать утреннюю пятничную сессию свободных заездов Гран-при России.
На видео виден момент, как пилот команды "Уильямс" Николас Латифи не вписывается в поворот и врезается в ограждения.
Через секунду после удара Латифи по радио сообщил команде: "Я врезался, простите, парни". Позже стало известно, что канадский гонщик не пострадал, однако заезды необходимо прервать для эвакуации болида и расчистки трассы на месте аварии от обломков.
Российский этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" проходит в Сочи с 25 по 27 сентября.
Источник: https://www.mk.ru/
Категория: Новости / Спорт и туризм