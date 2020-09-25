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Георгий Ярцев назвал ерундой новость о переезде «Тамбова» в Саранск

Вице-президент «Тамбова» Георгий Ярцев в беседе с корреспондентом «РБ-Спорт» прокомментировал информацию о том, что футбольный клуб может переехать в Саранск.

Ранее стало известно, что власти Мордовии рассматривают вариант, при котором «Тамбов» переедет в Саранск на постоянной основе. Сейчас команда выступает в регионе из-за запрета играть на родном стадионе в Тамбовской области.

— Я впервые об этом слышу, — сказал Ярцев. — Откуда вы это взяли.

— Инсайдеры говорят, что этого хочет руководство Мордовии.

— Даже ни сном, ни духом. Играть мы будем в Саранске, да. Но обсуждать всякую ерунду я не хочу.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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