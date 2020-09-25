ФК «Балтика» тратит 1,8 млн рублей на аренду стадиона «Калининград» за один матч

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По информации «РБ-Бизнес» , футбольный клуб «Балтика» тратит 1,8 млн рублей на аренду стадиона «Калининград» за проведение одного домашнего матча.

Ранее калининградский стадион, построенный перед чемпионатом мира по футболу 2018 года, находился под управлением компании «Спорт-Инжиниринг». Тогда стоимость аренды «Калининграда» обходилась «Балтике» в 2,4 млн рублей за один матч.

Генеральный директор клуба Тажутдин Качукаев рассказал «РБ-Бизнес», что после перехода стадиона «Калининград» в собственность региона правительство Калининградской области приняло решение снизить стоимость аренды для «Балтики».

«(Стоимость аренды снизилась. — РБ-Бизнес) Потому что стадион перешел на баланс региона, и правительство региона пошло навстречу клубу и снизило нам расходы на аренду», — сказал он «РБ-Бизнес».

Качукаев также отметил, что расходы «Балтики» на проведение матчей почти не изменились, несмотря ограничительные меры на фоне пандемии.

«Стоимость matchday осталась примерно на том же уровне, что и была. Мы убрали ряд развлекательных программ в связи с ограничениями, но сейчас из-за коронавируса на клуб легла дополнительная финансовая нагрузка в связи с тестированием команды и персонала перед каждой игрой, это наши дополнительные незапланированные расходы», — сказал Качукаев.

При этом он добавил, что доходы клуба от matchday не окупают расходы на него.

«Несмотря на те ограничения, что мы имеем по процентному соотношению допуска лиц на стадион, нам не хватает около 20% прибыли, чтобы окупить matchday», — заключил генеральный директор «Балтики».

Стадион «Калининград» был построен к чемпионату мира по футболу 2018 года и принял четыре игры турнира. Ранее оператором сооружения являлась компания «Спорт-Инжиниринг», однако 20 декабря 2019 года в соответствии с распоряжением правительства России стадион перешел в собственность Калининградской области.

Источник: РБ-Спорт