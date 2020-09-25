Сборная России может провести ноябрьские сборы в Сочи

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт» , сборная России по футболу может провести осенние сборы в Сочи.

Ранее мы сообщали, что РФС ищет основную базу для всех сборных страны. Поиски затрагивали Москву и Московскую область.

По уточненным данным, сейчас поиски базы продолжаются. РФС по-прежнему ищет основную базу в Московской области. Она станет техническим центром всех сборных: мужской, женской, молодежной, юношеских, по футзалу, пляжному футболу и среди инвалидов.

Также организация рассматривает дополнительную базу на юге России. В частности, РФС заинтересован в сочинском регионе. В связи с распространением коронавируса, сборная не рискует проводить сборы за границей, поэтому рассчитывает на собственный сервис. Не исключено, что в ноябре, когда температура воздуха в Москве бывает в среднем около нуля градусов, национальная команда будет проводить сборы именно в Сочи.

В ноябре у сборной России запланированы три матча. 12 числа подопечные Станислава Черчесова сыграют на выезде в контрольном поединке с Молдавией. 15 и 18 ноября в рамках Лиги наций команда в гостях встретится с Турцией и Сербией соответственно.

Источник: РБ-Спорт