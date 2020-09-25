Кузяев попросил у «Локо» ещё 5 дней. У футболиста есть ещё вариант с «Краснодаром»

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По информации «РБ-Спорт», решение о переходе полузащитника Далера Кузяева в «Локомотив» отложено.

Футболист попросил 5 дней паузы, после чего примет решение. Приоритетом 27-летнего россиянина является зарубежный клуб, куда, однако, трудоустроиться не получается.

На российском рынке у футболиста есть еще один вариант — «Краснодар», который также заинтересован в услугах футболиста.

Кузяев после завершения контракта с «Зенитом» является свободным агентом. В минувшем сезоне полузащитник провел за сине-бело-голубых 29 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Источник: РБ-Спорт