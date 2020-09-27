Черевченко хочет пригласить в «Химки» игроков «Спартака», «Локомотива» и «Арсенала»

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По информации «РБ-Спорт» , подмосковные «Химки» намерены серьезно усилить состав. Новый главный тренер химчан Игорь Черевченко хотел бы видеть нескольких новобранцев в самое ближайшее время.

Речь идет о трех футболистах: защитнике Гии Григалаве («Арсенал»), полузащитнике Резиуане Мирзове («Спартак») и форварде «Локомотива» Луке Джорджевиче. Все эти футболисты не имеют постоянной игровой практики в своих клубах, все они знакомы Черевченко по работе в тульском «Арсенале».

Мирзова «Спартак» готов продать или отдать в аренду — интерес к футболисту проявлял ранее «Урал». Григалава потерял место в основе туляков, а Джорджевич восстанавливался после травмы, полученной осенью прошлого года.

После восьми туров «Химки» идут на 15 месте в таблице с тремя очками. В ближайшем туре «Химки» сыграют с «Динамо».

Источник: РБ-Спорт