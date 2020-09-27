/Спорт и туризм/

Черевченко хочет пригласить в «Химки» игроков «Спартака», «Локомотива» и «Арсенала»

По информации «РБ-Спорт» , подмосковные «Химки» намерены серьезно усилить состав. Новый главный тренер химчан Игорь Черевченко хотел бы видеть нескольких новобранцев в самое ближайшее время.

Речь идет о трех футболистах: защитнике Гии Григалаве («Арсенал»), полузащитнике Резиуане Мирзове («Спартак») и форварде «Локомотива» Луке Джорджевиче. Все эти футболисты не имеют постоянной игровой практики в своих клубах, все они знакомы Черевченко по работе в тульском «Арсенале».

Мирзова «Спартак» готов продать или отдать в аренду — интерес к футболисту проявлял ранее «Урал». Григалава потерял место в основе туляков, а Джорджевич восстанавливался после травмы, полученной осенью прошлого года.

После восьми туров «Химки» идут на 15 месте в таблице с тремя очками. В ближайшем туре «Химки» сыграют с «Динамо».

Источник: РБ-Спорт

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Спорт и туризм

Добавить комментарий

Последние новости

В России выявлено 7 867 новых случаев коронавируса

Коренным малочисленным народам будет проще оформить льготы

Осень добралась до английского дискуссионного клуба

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в августе составила 75,3 млн человек, выдал данные Росстат

Профилактические мероприятия "Курорт-2020" в Сочи