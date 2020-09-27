Вратарь «Шинника»: После игры с «Чертаново» выявили шестерых заболевших

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Голкипер «Шинника» Дмитрий Яшин рассказал «РБ-Спорт» о том, как в клубе справляются со вспышкой коронавируса. Матч Олимп-ФНЛ между «Томью» и «Шинником» был отменен — у ярославцев сразу 12 человек заболели коронавирусом.

Чтобы выяснить, как началась эпидемия и что происходит в клубе сейчас, мы связались с вратарем «Шинника» Дмитрием Яшиным.

— Я узнаю у ребят из других клубов, и, как понимаю, в каждой команде ФНЛ есть хотя бы по одному заболевшему или кто-то уже переболел, кто-то контактировал, — рассказывает Яшин. — Как и от кого это все передалось, никто не знает, но никто не застрахован. У нас все началось около двух недель назад, после отмены матча с «Енисеем» (игра не состоялась, поскольку значительная часть состава красноярцев заразилась коронавирусом. — Прим. ред.). Появилась недельная пауза, а через три дня наш доктор почувствовал недомогание. Его сразу же изолировали, но он с командой не контактировал. Где-то через неделю еще двое почувствовали себя не очень, их также изолировали.

— То есть эти 12 человек заболевали в течение нескольких недель?

— Да, не все сразу. Пик эпидемии случился после игры с «Чертаново» (матч состоялся 23 сентября. — Прим. ред.). Выявили сразу шесть заболевших. Но клуб быстро реагировал, и тех, у кого появились симптомы, сразу же убирали от команды и закрывали на базе. Благо, все перебаливают в относительно легкой форме, только у пары человек была повышенная температура. Тех же, у кого отрицательные результаты, посадили на домашнюю самоизоляцию. Нам дали два дня отдыха и скинули план тренировок. Появилась возможность провести побольше времени с детьми, заняться домашними делами. Выходить на улицу, конечно, приходится, но обязательно в маске, в перчатках.

— Соответственно, у вас коронавируса нет?

— Нет. Позавчера сдавали тесты, все чисто. Наверное, у меня сильный иммунитет, со всеми общался, но не заразился. Следующий тест — 29 сентября. Но я не исключаю того, что во время карантина мог уже переболеть. В любом случае через это придется пройти всем. В Ярославле инфицированных много, в моем кругу все больше и больше заболевают. Сейчас по всей стране такая ситуация.

— Игра с «Томью» отменена. Сколько еще придется пропустить?<

— Сложно прогнозировать, в четверг у нас кубковая игра против ногинского «Знамени», но все будет зависеть от тестов. Тот же хоккейный «Локомотив» набрал людей, которые не контактировали с заболевшими, и вчера они играли в КХЛ. Но не хотелось бы, чтобы и дальше отменяли матчи. Только-только говорили с Ренатом Янбаевым, Ногинск нас ждет, народу хотелось бы праздника.

Источник: РБ-Спорт