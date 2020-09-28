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Бородюк ведет переговоры с неназванной сборной

Несколько дней назад стало известно, что российский тренер Александр Бородюк расторг контракт с австрийским «Хорном», с которым успел поработать всего полтора месяца. Корреспонденту «РБ-Спорт» удалось дозвониться до Александра Генриховича.

— Вопрос должен решиться до 5 октября, после этого смогу что-то сказать, — ответил Бородюк.

— Действительно речь идет о том, что вы ушли ради сборной?

— Ну да. Но пока не могу сказать, что за команда, ведутся переговоры. Но это, конечно, не сборная России.

Напомним, до «Хорна» Бородюк с февраля 2017-го по январь 2018-го воглавлял сборную Казахстана, которая в 7 матчах под его руководством не одержала ни одной победы (=1-6, разница мячей 4-18).

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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Бородюк ведет переговоры с неназванной сборной