КДК РФС рассмотрит инцидент на матче «Туапсе» — СКА 1, 2 или 5 октября

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По информации «РБ-Спорт» , КДК РФС рассмотрит инцидент на матче ПФЛ между «Туапсе» и ростовским СКА (1:1) 1, 2 или 5 октября.

Ранее ПФЛ официально подтвердила, что в матче против СКА за «Туапсе» сыграли два подставных футболиста под чужими именами. Также клуб нарушил нормы санитарного регламента при подготовке и проведении данного матча. В частности, позднее выяснилось, что у ряда футболистов команды были положительные результаты тестирования на коронавирус.

По нашим данным, ПФЛ еще собирает пакет документов по этому матчу и не отправляла их в КДК. При этом в комитете знают об этом инциденте и планируют рассмотреть эпизод 1 октября. Если до этого времени документы не поступят в КДК, то рассмотрение может быть перенесено на 2 или 5 октября.

Председатель комитета Артур Григорьянц в беседе с редактором «РБ-Спорт» подтвердил, что КДК ждет документы от ПФЛ. «На сегодняшний день в КДК документы не поступали. Как только они поступят, КДК их изучит и назначит дату рассмотрения», — сказал он.

Матч между «Туапсе» и ростовским СКА прошел 21 сентября. За серьезные нарушения регламента туапсинскому клубу может грозить не только техническое поражение в этой встрече, но и снятие с первенства.

Источник: РБ-Спорт