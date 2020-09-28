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«Химкам» помогут структуры бизнесмена Садыгова?

Подмосковные «Химки», вероятно, станут клубом, в котором есть не только бюджетное финансирование.

По информации «РБ-Спорт», есть вероятность, что в наполнении бюджета подмосковного клуба, выступающего в РПЛ, примут участие структуры бизнесмена Туфана Садыгова.

Бизнесмен также является учредителем клуба «Олимп-Долгопрудный», выступающего в ПФЛ. После 8 туров эта команда идет на первом месте в группе 2 второго дивизиона.

Источник: РБ-Спорт

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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«Химкам» помогут структуры бизнесмена Садыгова?