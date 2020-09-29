Туристу в Таиланде грозит до двух лет тюрьмы за публикацию негативных отзывов об отеле

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Американскому туристу в Таиланде грозит до двух лет тюрьмы за публикацию негативных отзывов о местном отеле, сообщает газета Bangkok Post.

"Курорт Sea View Resort на острове Ко Чанг подал в суд на американца Уэсли Барнса, который в июле написал серию негативных отзывов о своем отдыхе, в том числе на сервисах TripAdvisor и Google. Гостю грозит до двух лет тюрьмы", — пишет издание.

История получила развитие, когда негативный отзыв туриста на TripAdvisor заметил и опубликовал у себя в Twitter популярный блогер Ричард Барроу, у которого 167,4 тыс. читателей.

В публикации турист обвинил персонал отеля в "недружелюбии" и заметил, что на курорте "ведут себя так, будто не заинтересованы в гостях". В комментарии к отзыву отель, в свою очередь обвинил постояльца в клевете и том, что он пришел в ресторан со своим алкоголем в нарушение правил.

В гостинице отметили, что пошли туристу навстречу и позволили не платить взнос 500 бат (1250 рублей) за свою бутылку, но путешественник все равно пошел на конфронтацию.

Подать иск на гостя курорт смог благодаря особенностям местного законодательства, которое допускает гражданское и уголовное преследование в случаях клеветы и подозрений на нее.

Закон нередко применяется для запугивания критиков, журналистов и других лиц, которые обращают внимание общественности на спорные вопросы. Максимальный приговор – два года и тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч бат (почти 500 тыс. рублей).

На данный момент Уэсли Барнс провел в тюрьме две ночи и был освобожден под залог.

Отель Sea View Resort & Spa имеет 1920 отзывов на TripAdvisor и высокий рейтинг 4,5 из 5. Среди негативных есть и публикации на русском языке. Россияне жаловались на плесень в номерах, доплаты, но в то же время отмечали красоту территории.

Источник: ИНТЕРФАКС-ТУРИЗМ