И.о. главного тренера «Динамо» станет Желько Бувач

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По информации «РБ-Спорт» , исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» после увольнения Кирилла Новикова станет боснийский специалист Желько Бувач.

Новиков, по информации «СЭ», уволен со своего поста. По данным «РБ-Спорт», тренера уже известили о решении клуба. Во вторник у команды выходной, и об увольнении Новикова футболистов официально известят в среду.

59-летний Бувач был приглашен в клуб на пост спортивного директора, который сейчас и занимает.

Решение по новому тренеру бело-голубые примут после матча 10 тура с «Краснодаром».

Ранее «Динамо» вылетело из еврокубков. Москвичи уступили тбилисскому «Локомотиву» в квалификации Лиги Европы со счетом 1:2.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» после девяти туров занимает девятое место, набрав 14 очков. В девятом туре москвичи уступили «Химкам» со счетом 0:1.

Источник: РБ-Спорт