Бывший агент Зинченко: Саше нужно уходить из «Манчестер Сити»

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Бывший агент защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко Юрий Гаврилов в разговоре с «РБ-Спорт» прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны «Барселоны» и «Наполи».

— У Саши контракт до 2024 года, это факт. Но ему нужна игровая практика. Сейчас он не выдерживает конкуренции в команде, поэтому нужно искать другие варианты. Пусть даже это будет аренда, в нынешнем положении долго находиться бессмысленно. Саше нужно уходить и играть, — считает Гаврилов.

— «Барселона» и «Наполи» могут пригласить игрока?

— Если есть такие варианты, ими надо пользоваться. В этих клубах он мог бы раскрыться с новой стороны. Но устроит ли этот вариант «Манчестер Сити», игрока — трудный вопрос. Думаю, у него есть одна проблема: в «МанСити» он играет на одной позиции, в сборной — на другой. Он по своим базовым навыкам футболист атакующей линии, иногда может сыграть в центре. И в новой команде ему нужно дать шанс именно на позиции подыгрывающего. У него есть нужные навыки: хороший пас, быстрое принятие решений. Надеюсь, у Саши все будет хорошо.

Источник: РБ-Спорт