«Спартак» до 2023 года получит 85 тысяч евро солидарных за Миранчука

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Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов рассказал редактору «РБ-Спорт» , что итальянская «Аталанта» должна будет выплатить московскому клубу более 85 тысяч евро за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.

24-летний Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» в конце августа за 14,5 млн евро. Согласно регламенту ФИФА, академии московского «Спартака» им. Федора Черенкова полагаются солидарные выплаты за то, что футболист в детстве занимался в структуре красно-белых.

«Аталанта» должна выплатить чуть больше 85 тысяч евро. Они будут выплачиваться до 2022 года включительно, так как Миранчук куплен в рассрочку», — сказал Фетисов.

Миранчук находился в академии «Спартака» в юности, а в 2011 году попал в систему «Локомотива». Спустя два года хавбек дебютировал за «железнодорожников» на взрослом уровне.

Источник: РБ-Спорт