Рассказов после подписания нового контракта со «Спартаком» перешел в аренду в «Арсенал»

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Защитник Николай Рассказов остаток сезона проведет в тульском «Арсенале» на правах аренды, стало известно «РБ-Спорт» . Контракт 22-летнего правого защитника с красно-белыми заканчивался в конце текущего сезона, о новом соглашении стороны долго не могли договориться.

Сейчас новый контракт подписан. Рассказов, в последнее время не имевший игровой практики в главной команде красно-белых, отправляется в аренду в тульский «Арсенал», где проведет этот сезон.

В прошлом чемпионате Рассказов поучаствовал в 20 матчах «Спартака». Теперь вместо него правого латераля в команде Доменико Тедеско играет Роман Зобнин. Приобретение футболиста на эту позицию является приоритетной трансферной целью красно-белых.

Также в аренду в «Арсенал» из «Спартака» отправился полузащитник Александр Ломовицкий, начинавший сезон в «Химках» (8 матчей, 2 гола).

Источник: РБ-Спорт