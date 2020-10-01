Чистая прибыль РФС в 2019 году составила 330 млн рублей

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт», РФС отчитался перед членами исполкома о финансовой деятельности организации в 2019 году. Чистая прибыль союза составила 330 млн рублей.

Заседание исполкома РФС прошло в среду в формате видеоконференции. Изначально вопрос о текущем финансовом состоянии организации значился шестым в повестке, но в итоге он был рассмотрен первым.

По нашим данным, основная выручка РФС в 2019 году составила около 2,62 млрд рублей. Расходы – 2,29 млрд. Чистая прибыль организации – 330 млн рублей. Это в два раза больше, чем чистая прибыль РФС в 2018 году.

В 2018 году общие доходы РФС составляли 4,5 млрд рублей, но основная выручка от хозяйственной деятельности была 2,7 млрд. Чистая прибыль организации тогда составляла 166,4 млн. Миллиард рублей союз получил за выход сборной России в четвертьфинал чемпионата мира.

Источник: РБ-Спорт