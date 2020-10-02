"За девять месяцев 2020 года в Крыму отдохнуло более 5 млн туристов, точная цифра турпотока составила 5,073 млн человек... Только за сентябрь 2020 года в Крыму отдохнуло 1,11 млн туристов", — написал Аксенов на своей странице во "ВКонтакте в пятницу.

По его словам, загрузка отелей и санаториев Крыма в сентябре составила от 70% до 90%, тогда как в прошлом году они в этот период были загружены на 44-50%. При этом за сентябрь на полуостров приехало в 1,6 раза больше автотуристов, чем за этот же период 2019 года.

"В октябре также сохраняется высокий уровень загрузки отелей и санаториев, достигая более 80%, активно бронируются места размещения на ноябрь и новогодние праздники", — добавил Аксенов.

Как сообщалось, за девять месяцев прошлого года Крым принял 6,6 млн туристов — на 10% больше аналогичного периода 2018 года. Таким образом, показатель текущего турсезона оказался примерно на 24% ниже.

Крым открыл в этом году полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях из-за коронавируса. За два месяца в регионе отдохнули 3,5 млн человек, причем август показал рост на 15% по сравнению с прошлогодним показателем.

Аксенов в начале июля прогнозировал, что из-за ограничений туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.