«Спартак» сможет вернуть Мирзова раньше окончания аренды в «Химки»

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Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов рассказал редактору «РБ-Спорт», что московский «Спартак» может досрочно забрать арендованного химчанами полузащитника Резиуана Мирзова в случае обоюдного согласия.

В пятницу «Химки» объявили о годичной аренде Мирзова у «Спартака». Ранее красно-белые вернули из подмосковного клуба в свое расположение полузащитника Александра Ломовицкого. Это вызвало негодование у руководителей «Химок».

— Мы все проанализировали, — сказал Ульянов. — Футболист он хороший. Я бы даже сказал, что очень хороший. У нашего главного тренера был опыт работы с Резиуаном. Он сказал, что если есть такая возможность, он хотел бы видеть футболиста у нас.

Плюс у самого игрока было желание перейти именно к нам. У него были предложения от других клубов. Но он выбрал «Химки». Это о чем-то да говорит.

— Есть ли у вас первоочередное право выкупа игрока?

— Мы не закладывали такого пункта в контракт.

— Значит, после аренды он вернется в «Спартак»?

— Да.

— Может ли «Спартак» вернуть Мирзова раньше окончания срока аренды?

— По обоюдному согласию клубов «Спартак» может забрать игрока.

Мирзов перешел в «Спартак» в 2019 году из «Ростова» за 4 млн евро. Полузащитник дебютировал в составе красно-белых в матче против «Тамбова», провел за московский клуб 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи.

Источник: РБ-Спорт