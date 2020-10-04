Спортдиректор «Химок»: Ведем переговоры по Никите Чернову

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Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов в беседе с журналистом «РБ-Спорт» подтвердил информацию о переговорах с защитником «Крыльев Советов» Никитой Черновым.

Ранее портал Metaratings сообщил, что «Химки» заинтересованы в переходе футболистов самарского клуба Чернова и Антона Зиньковского.

— По Зиньковскому ведем переговоры. На какой они стадии, не скажу.

— По Чернову такая же ситуация?

— Также идут переговоры. Он входит в число 20-и футболистов, о которых мы говорили ранее.

— В ближайшее время ожидать новичков?

— Сейчас нас ждет тур, а потом перерыв на матчи сборных. Вот тогда будет время, когда мы должны приобрести футболистов. Надеюсь, у нас получится.

На данный момент «Химки» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав в девяти турах 6 очков.

Источник: РБ-Спорт