«Арсенал» заплатит за Маркова 300 тысяч евро

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По информации «РБ-Спорт», «Динамо» продает нападающего Евгения Маркова в тульский «Арсенал».

Сумма сделки составит около 300 тысяч евро. 26-летний Марков прошлый сезон отыграл в «Рубине» на правах аренды (22 матча, 5 голов), в этом вернулся в «Динамо», но не играл на старте сезона. Суммарно в «Динамо» футболист, которого бело-голубые выкупали из «Тосно», провел 30 матчей и забил 5 голов.

Сайт Transfermarkt оценивает футболиста в 1,2 миллиона евро.

Тульский клуб на этой неделе укрепляется уже третьим новичком — ранее в «Арсенал» на правах аренды перешли спартаковцы защитник Николай Рассказов и полузащитник Александр Ломовицкий.

Сегодня «Арсенал» сыграет в Саранске против «Тамбова».

Источник: РБ-Спорт