Центральной площадкой Всероссийского дня ходьбы в этом году стал Новороссийск

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3 октября в 12:00 на мысе Любви, где так нравится отдыхать жителям и гостям города, состоялась торжественная церемония открытия спортивного праздника. Буквально за полчаса до праздничных фанфар прошла специальная анимационная программа и фитнес-зарядка для участников олимпийского маршрута.

В празднике приняли участие известные российские спортсмены: бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по парусному спорту Стефания Елфутина, Олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудранов, обладатель «золота» Игр-2004 в беге на 800 метров Юрий Борзаковский, Олимпийские чемпионы по прыжкам на батуте Ирина Караваева и Александр Москаленко, победитель гандбольного турнира Игр-2000 Станислав Кулинченко и многие другие. Провел церемонию открытия популярный телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Перед стартом к участникам Дня ходьбы со сцены обратились Президент Олимпийского комитета России, четырехкратный Олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, исполняющий обязанности главы Новороссийска Роман Бреус и другие официальные лица.

– Поздравляю Вас с замечательной погодой! Сегодня вся страна – от Владивостока до Калининграда – в шестой раз отмечает День ходьбы, – заявил со сцены Станислав Поздняков. – В нынешнем году этот прекрасный праздник посвящен 75-летию Великой Победы. И то, что мы сегодня находимся здесь, не случайно. Новороссийск – город-герой, место воинской славы. Подвиги моряков-черноморцев в 1941-1945 годах навсегда останутся в истории Великой отечественной войны и в нашей памяти. Благодаря нашим дедам и прадедам мы живем под мирным небом и имеем возможность заниматься физической культурой и спортом. Хотел бы поблагодарить руководство Краснодарского края, администрацию Новороссийска, моего друга, президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева, всех олимпийцев и волонтеров за помощь в организации главной площадки VI Всероссийского дня ходьбы. Разрешите мне объявить олимпийский праздник открытым!

Перед стартом во время общения с журналистами Станислав Поздняков также отметил:

– Олимпийское движение переживает непростые времена. Многие соревнования отменяются, международным спортивным федерациям из-за пандемии приходится перекраивать свои календари. Тем не менее, даже в таких условиях мы продолжаем двигаться вперед, стремимся жить активно. Сегодняшний праздник – лишнее тому подтверждение. Полностью согласен с Президентом МОК Томасом Бахом, что все трудности рано или поздно останутся позади. Глава Международного олимпийского комитета недавно еще раз подчеркнул, что Олимпийские игры в Токио в следующем году обязательно состоятся, и это будет нашей общей победой над коронавирусом.

Ответив на вопросы представителей СМИ, Президент Олимпийского комитета России вместе почетными гостями праздника присоединился к большой колонне участников, выстроившихся на старте олимпийского маршрута протяженностью 2020 метров.

Их путь проходил по набережной Новороссийска от мыса Любви до Форумной площади.

Более пяти тысяч участников Всероссийского дня ходьбы на финише получили золотые олимпийские медали из…шоколада и дипломы Олимпийского комитета России.

Дмитрий Губерниев вручил памятные призы самым активным участникам маршрута. Среди них, например, многодетная семья – Екатерина Петова и Иван Пузырев, воспитывающие шестерых детей. Семья Николаевых, где растет юный спортсмен – Евгений привел на праздник родителей и вместе с ними финишировал в числе первых. Символично, что накануне Дня учителя среди активистов, получивших памятные награды, оказались и учителя городских школ.

– Теперь вы – пятикратный Олимпийский чемпион, – пошутил со сцены Дмитрий Губерниев, увидев на шее главы ОКР «сладкую» медаль.

– Каждый шаг можно назвать тренировкой, которая рано или поздно приведет к победе. Вижу, что дистанция 2020 метров для подготовленных жителей Краснодарского края оказалась слишком короткой. Будем ее увеличивать! Впереди Олимпийские игры в Пекине и Париже, – с улыбкой заявил Станислав Поздняков и отправился осматривать различные площадки, на которых можно было поиграть в керлинг и настольный футбол, пострелять из винтовки по биатлонным мишеням, поучаствовать в спортивно-образовательной игре «Шагай – квест».

Для участников праздника также были организованы военно-патриотическая станция, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественно войне, площадка «Москва-80», «Сочи-2014» и «Токио-2020». Каждый участник получил возможность побороться в суперфинале за 8 комплектов спортивного инвентаря.

Всероссийский день ходьбы-2020 в Новороссийске продолжался до глубокого вечера и, несомненно, стал огромным знаковым событием для Краснодарского края.

3-4 октября в 48 регионах нашей страны проходит VI Всероссийский день ходьбы, который в этом году посвящен 75-летию Великой Победы и является частью масштабного спортивного праздника под эгидой Международной ассоциации «Спорт для всех» ТАФИСА.

Каждый год миллионы людей из 150 стран мира в рамках Международного дня ходьбы выходят на старт пешеходных маршрутов, тем самым пропагандируя физическую активность и здоровый образ жизни. Россия присоединилась к этому проекту в 2015 году. Роль организаторов Всероссийского дня ходьбы взяли на себя Олимпийский комитет России, который вошел в состав ТАФИСА в 2017 году, и региональные олимпийские советы.

Всероссийский день ходьбы–2020 проводится в рамках Программы содействия развитию массового спорта «Олимпийская страна» при поддержке Генерального спонсора Олимпийской команды России – глобальной энергетической компании «Газпром», Генерального партнера ОКР – крупнейшей авиакомпании России «Аэрофлот», официального экипировщика Олимпийской команды России компании ZASPORT, а также Партнера ОКР – горно-металлургической компании «Норникель».

Источник: пресс-служба администрации