«Ростов» продает Чернова в «Краснодар» и покупает Терентьева у «Зенита»

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По информации «РБ»-Спорт», в ближайшее время «Ростова» осуществит две трансферные сделки.

С большой долей вероятности, клуб продаст защитника Евгения Чернова в «Краснодар». Кроме того, в «Зените» будет приобретен другой зашитник — Денис Терентьев.

Сумма трансфера Чернова (27 лет) при переходе в «Ростов» составит около 3 миллионов евро; в текущем сезоне футболист провел 9 матчей и забил 1 гол.

Терентьев (28 лет) имеет действующий контракт с «Зенитом». В текущем сезоне футболист, который уже имеет опыт игры за «Ростов» (провел за дончан около 50 матчей в сезонах-2015/16 и 2016/17), провел на поле 1 минуту после выхода на замену в матче 7-го тура «Зенит» — «Арсенал».

Источник: РБ-Спорт