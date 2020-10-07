«Зенит» заплатит за Вендела 25 млн евро с учетом бонусов

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По информации «РБ-Спорт», «Зенит» заплатит «Спортингу» за переход бразильского полузащитника Вендела 25 млн евро, включая бонусы.

Ранее во вторник «Зенит» объявил о переходе 23-летнего Вендела из «Спортинга». Бразилец подписал контракт сроком на пять лет.

По нашим данным, самый дорогой футболист «Спортинга» обошелся «Зениту» в 20 млн евро. Еще 5 млн петербургский клуб должен будет заплатить португальцам за результаты, которых может добиться бразилец.

Источник: РБ-Спорт