Валерюс Мижигурскис: Главная цель Заремы — не допустить воровства денег мужа

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Футбольный агент Валерюс Мижигурскис в интервью «РБ-Спорт» — о цели супруги Леонида Федуна Заремы Салиховой в клубе и о беседах с ней.

— Вы не могли не общаться с супругой Леонида Федуна Заремой.

— Мы общались.

— Какие впечатление?

— Женщина, которая переживает за то, чтобы Леонида Арнольдовича не обманывали. Пытается контролировать всю финансовую составляющую в клубе. Человек, который переживает за дело своего мужа.

— Насколько она погружена в клубные дела?

— Леонид Арнольдович — занятой человек, много дел. Зареме интересен футбол, она знает каждого футболиста. По тем футболистам, по которым заходил разговор, она довольно профессионально отвечала. С ней приятно общаться на футбольные темы. Как я понял, основная деятельность и то, чего хочет добиться — стабилизация клуба, чтобы в нем не было финансовых махинаций.

— Чтобы не тырили мелочь по карманам.

— Там не совсем мелочь. Чтобы клуб не переплачивал, и если вещь стоит рубль, то заплатили бы рубль, а еще лучше — 90 копеек. Ларссон — ее кандидатура, его купили не за 12 или 14 миллионов.

— Правильно понимаю, что она считает — Томас платил за то, что стоит рубль, полтора рубля?

— Все может быть. Вижу, какую она поставила цель, и это правильно. Потому что в «Спартаке» реально был финансовый беспредел. И это было и до Томаса, и с Томасом. Человек хочет вникнуть и прекратить это, чтобы на клуб не смотрели как на денежный мешок, который можно распилиить.

— Главная цель Заремы — не допустить воровства денег мужа?

— Да, правильно.

— До нее деньги тырили?

— Такие разговоры были.

— Что заставляет предположить, что сейчас деньги не тырят?

— Бухгалтерия.

— «Спартак» стал тратить меньше?

— Как я понял, «Спартак» живет в тех же гостиницах, летает на тех же самолетах, жизнь команды не поменялась, но это все стало дешевле.

Источник: РБ-Спорт