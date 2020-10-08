Андрей Тихонов: Закрытие «Открытие Арены» на три месяца — это издевательство

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Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов в интервью «РБ-Спорт» заявил, что самым суровым наказанием для клуба может быть штраф.

Сегодня стало известно, что «Спартак» может быть наказан дисквалификацией «Открытие Арены» на три месяца за превышение допустимого количества болельщиков на игре против «Зенита». Официальной реакции из клуба или же от властей пока не последовало, однако многие считают, что подобное наказание выглядит слишком уж строгим.

— Это не просто суровая мера, а издевательство, — говорит Тихонов. — Возможно, квота и была нарушена, но я считаю, что это все равно несправедливо. Если будет доказано, что на матче действительно присутствовало больше болельщиков, чем положено, можно наказать максимальным штрафом, но никак не закрытием стадиона. Я понимаю, сейчас такое время, людей на улицах штрафуют на 4-5 тысяч рублей за отсутствие маски, но это уже слишком. Ответственность должны нести специальные люди, которые отвечают за количество проданных билетов.

— Вы были на матче?

— Нет, смотрел по телевизору. Сперва я не обратил внимания на этот момент, но когда пошли разговоры, присмотрелся и понимаю, что, возможно, превышение было. Но этот вопрос должны изучать специальные органы. И я не очень понимаю, как это будет работать — давайте на каждом стадионе будем пересчитывать всех зрителей.

— Также сообщается, что в мэрии Москвы обсуждается закрытие всех стадионов в связи увеличением количества заболевших коронавирусом. Нужно ли это делать?

— А чем эта ситуация отличается от той, когда была пандемия? Сейчас приблизительно столько же больных. Сейчас только пошли на футбол, получают удовольствие, и, конечно же, плохо, что стадионы могут закрыть. Но с другой стороны, нужно думать и о людях.

Источник: РБ-Спорт