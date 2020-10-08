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Джикия и Гилерме покинули расположение сборной России
По информации «РБ-Спорт», вратарь Гилерме и защитник Георгий Джикия сегодня утром покинули расположение сборной России.
У обоих футболистов сомнительные тесты на коронавирус. По результатам тестов сборная России сделала официальное заявление, в котором подчеркнуто, что тесты остальных футболистов дали отрицательный результат, а самочувствие Гилерме и Джикии — отличное.
В октябре сборная России проведет товарищеский матч со сборной Швеции, а также сыграет с Турцией и Венгрией в Лиге наций.
Источник: РБ-Спорт
Категория: Новости / Спорт и туризм