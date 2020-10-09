"В связи с нарастающим ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, в том числе в традиционно рейтинговых у наших туристов стран, хотели бы обратиться с убедительной просьбой тщательно подходить к планированию своих поездок за рубеж", — сказала Захарова на брифинге в четверг, отметив, что в нынешних условиях возрастают риски ужесточения зарубежными странами внутренних карантинных рестрикций.

"Мы отмечаем рост заболеваемости коронавирусом у российских граждан, которые находятся в настоящее время в Турции. В начале октября впервые зафиксированы и летальные исходы, к сожалению. Есть и такие примеры, и не единичные. Также 50 человек госпитализированы в Турции из российских граждан с COVID-19, и в этих условиях важно, чтобы мировое сообщество продолжало консолидировать потенциал реагирования на этот вирус", — подчеркнула Захарова.