Кирилл Панченко перейдет из «Тамбова» в «Арсенал» бесплатно

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По информации «РБ-Спорт» , нападающий Кирилл Панченко перейдет из «Тамбова» в тульский «Арсенал» бесплатно.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале, что «Тамбов» и «Арсенал» ведут переговоры о полноценном трансфере Панченко.

По нашим данным, «Тамбов» и Панченко планируют договориться о разрыве контракта по обоюдному согласию сторон. В таком случае футболист 30-летний форвард перейдет в «Арсенал» на правах свободного агента.

Связано это в первую очередь с тем, что Панченко так и не смог закрепиться в «Тамбове» в качестве лидера команды. Плюс за счет его перехода клуб рассчитывает разгрузить зарплатную ведомость во время сложной финансовой ситуации. Нападающий – самый высокооплачиваемый игрок команды.

Панченко подписал контракт с «Тамбовом» после окончания прошлого сезона. Тогда у футболиста истекло соглашение с московским «Динамо». В текущем сезоне он сыграл за тамбовскую команду 10 матчей чемпионата России, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Футболист ни разу не провел на поле все 90 минут встречи.

Источник: РБ-Спорт