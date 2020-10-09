Евгений Марков будет заявлен за «Краснодар-2» и сыграет против «Томи»

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Андрей Талаев, агент нападающего «Краснодара» Евгения Маркова, рассказал редактору «РБ-Спорт» о причинах отзаявки форвард из РПЛ.

Марков перешел в «Краснодар» 6 октября и сразу был заявлен в РПЛ. 9 числа клуб отзаявил 26-летнего форварда из лиги.

— Женя долгое время не имел игровой практики, поэтому попросился у руководства и тренерского штаба сыграть за «Краснодар-2», чтобы вспомнить, что такое футбол, — сказал Талаев. — Перед матчем с «Рубином» это важно.

— Для этого надо было выводить его из заявки в РПЛ?

— Я не очень силен в этих вещах. Насколько понимаю, если ты заявлен за первую команду, то не можешь играть за вторую. Но если заявлен за вторую, то наоборот можешь играть за первую.

— Интересный регламент.

— Это технический момент. Он сам попросился в «Краснодар-2», чтобы потом в матче с «Рубином» главный тренер мог на него рассчитывать. В «Динамо» не давали играть. Но ему нужна игровая практика. Это касается только одного матча, который состоится во вторник.

«Краснодар-2» во вторник, 13 октября, сыграет на своем поле против томской «Томи». Затем 17 числа основная команда примет казанский «Рубин».

Источник: РБ-Спорт