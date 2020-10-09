Условие Бердыева — «Динамо» должно купить пять футболистов, включая Джанаева

/Спорт и туризм/

По информации «РБ-Спорт», возможный новый тренер «Динамо» Курбан Бердыев рассчитывает на приобретение трех иностранцев и двух россиян.

История с поиском «Динамо» нового тренера затягивается. Спортивный директор клуба Желько Бувач настаивает на кандидатурах немецкого тренера Сандро Шварца или же француза Валерьена Исмаэля, также работавшего в Германии.

С другой стороны, в клубе рассматривают кандидатуру Курбана Бердыева, против назначения которого выступает Бувач. Для «Динамо» Бердыев является приоритетным вариантом, однако загвоздка заключается в требованиях специалиста. Курбан Бекиевич поставил обязательное условие: если он приходит главным тренером, устраивает генеральную чистку состава. Его абсолютно не устраивает защита (один из кандидатов на выход — Иван Ордец). Также среди тех, кто может уйти, называются полузащитник Шарль Каборе и нападающий Клинтон Н’Жи.

В то же время Бердыев хочет, чтобы «Динамо» совершило пять трансферов на вход. Речь идет идет о трех иностранцах и двух футболистах с российскими паспортами, одним из которых является вратарь «Сочи» и сборной России Сослан Джанаев — с ним тренер работал в «Ростове» и остался очень доволен его игрой в Лиге чемпионов. Он, по нашей информации, находится на связи с Бердыевым и готов к переходу. Этот трансфер необходим для того, чтобы держать в тонусе Антона Шунина, который останется первым номером.

Бувач не скрывает от СМИ, что в списке кандидатов значится один российский тренер. Какой из внутриклубных кланов все же протолкнет свою креатуру, покажут уже ближайшие дни — решение должно быть оглашено в начале следующей недели.

Источник: РБ-Спорт