Шевченко прокомментировал крупнейшее поражение в истории сборной Украины

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объяснил крупное поражение своей команды в товарищеском матче с Францией (1:7).

«У нас сейчас очень много проблемных позиций, и мы не понимаем, кого сможем ещё вызвать на ближайшие поединки. Сейчас ситуация очень тяжёлая, но нужно как-то из неё выходить.

Мы вызвали футболистов молодёжной сборной. Нас ждёт два ответственных матча, с Германией и Испанией. В такой ситуации я могу сказать, что игроки отнеслись к матчу настолько серьёзно, насколько это было возможно», – цитирует слова Шевченко информационно-аналитический портал “Метарейтингс”.

Кроме того тренер национальной команды отметил, что сравнивать сборные Украины и Франции пока нереально, так как французы являются действующими чемпионы мира.

Перед матчем против Франции у Андрея Шевченко не было возможности рассчитывать сразу на 14 игроков, включая трёх вратарей. Причиной послужили травмы и коронавирус.

Для сборной Украины поражение от Франции стало самым крупным в истории национальной команды. Ранее украинцы проигрывали матчи с максимальной разницей мячей «-4». Дважды это удавалось сборной Испании, по разу – Хорватии и Чехии.