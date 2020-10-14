Роспотребнадзор подал в суд на «Спартак»

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Вечером 7 октября стало известно, что Роспотребнадзор обратился в суд – отвечать должен «Спартак», причиной для обращения стал игнор правил ковидной безопасности на матче с «Зенитом», сообщает информационный портал “Рейтинг Букмекеров”.

Эта история со “Спартаком” длится уже несколько дней. Напомним хронологию:

1) Во время матча «Спартак» – «Зенит» московский клуб озвучил реальную посещаемость матча – 17 150 болельщиков, хотя визуально складывалось впечатление, что заполнено больше половины 45-тысячной «Открытие арены».

2) Далее вопросом заинтересовались и в РПЛ – лига обратилась в «Спартак» за разъяснениями и публично сказала, что обеспокоена ситуацией. Обычно вопросы такого плана решаются тихо и без публичных заявлений, но была выбрана принципиальная позиция и желание разбираться в спорном вопросе, что очень необычно для поведения РПЛ.

3) «Спартак» отрицал все обвинения, Леонид Федун назвал происходящее спланированным давлением.

4) Роспотребнадзор серьезно заинтересовался этим делом, ведь на сегодняшний день наблюдается резкий всплеск заболеваемости в Москве: количество положительных тестов за пару недель выросло в четыре раза. При таких обстоятельствах несоблюдение мер на самом массовом из всех московских мероприятий – это действительно большой риск усугубить проблему.

Ситуация пока далека от развязки, в среду вечером РПН обратился в Тушинский суд Москвы – вот основные моменты релиза, который опубликовала организация:

РПН озвучил другую цифру посещаемости – 20 700 человек. То есть московский клуб все-таки занижал показатель.

Организация подчеркивает: при организации матча допустили грубые нарушения мер безопасности. Отмечают, что «Спартак» не обеспечил контроль и вообще не предпринял шагов для соблюдения социальной дистанции, не проследил за ношением масок и перчаток. Московский РПН возбудил административное расследование.

Роспотребнадзор обратился в суд по статье, по которой кроме штрафов до 500 тысяч рублей, возможна приостановка деятельности на 90 суток. Правда, пока неясно, как в таком случае суд будет трактовать решение: будет ли это относиться только к стадиону (запрет на три месяца) или затронет каким-либо образом сам «Спартак».

Учитывая тот факт, что в целом по стране количество положительных тестов в день близко к абсолютному рекорду, было бы очень кстати усиление влияния Роспотребнадзора в футболе.