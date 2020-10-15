Стартовал перевыпуск паспортов болельщика на Чемпионат Европы по футболу в 2021 году

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Минцифры России сообщает, что началась кампания по перевыпуску паспортов болельщика. Паспорта необходимы для посещения матчей ЕВРО 2020 в июне-июле 2021 года в Санкт-Петербурге, а также при использовании паспорта для въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации без оформления визы.

Держатели действительного билета на ЕВРО 2020 или владельцы номера заказа могут подтвердить данные для последующего перевыпуска паспорта болельщика или заказать выдачу паспорта в первый раз. Заявку на выдачу паспорта можно удалить в личном кабинете, если планы по посещению матчей изменились.

Ранее оформленные и выданные паспорта болельщика недействительны для посещения матчей ЕВРО 2020, а также въезда в РФ и выезда из РФ в 2021 году.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции (COVID-19) Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о переносе матчей ЕВРО 2020 на год. Турнир пройдет 11 июня по 11 июля 2021 года.

Паспорт болельщика является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Это уникальный проект, разработанный РФ и реализованный впервые специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Минцифры России является ответственным исполнителем по созданию и обеспечению функционирования системы идентификации футбольных болельщиков.

Источник: пресс-служба Минцифры России