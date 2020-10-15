Сборная России сыграла вничью с венграми

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В четвертом туре Лиги наций в домашнем матче сборная России сыграла вничью с Венгрией (0:0) – стратегически это не провал, но очень неприятная потеря очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.am/

И снова повторяется сценарий Лиги наций, когда начало очень обнадеживающее, а концовка гораздо сложнее. После двух стартовых побед в сентябре расклад был полностью пророссийским, остальные теряли очки и в матчах между собой. Но вот теперь две игры подряд – две ничьих, и первое место в группе уже под угрозой.

Ещё месяц назад на выезде с Венгрией все шло гораздо веселее: сборная России быстро забила, повела 3:0 и только потом пропустила два. Теперь – грустная ничья. С моментами, нереализованными подходами и в целом правильным впечатлением о том, что именно сборная России сильнее и заслуженно расположилась в лидерах группы – но все же без голов.

Теперь сборной России кроме товарняка с Молдовой, который выглядит совсем уж экзотично, предстоит два выезда – у Турции и Сербии. Именно эти матчи станут решающими.