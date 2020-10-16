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Геленджик стал площадкой для всероссийских соревнований по гольфу

Курорт дебютировал на российской гольф-арене в качестве места для проведения соревнований на самом высоком уровне!

И первым статусным мероприятием для местного гольф-клуба стало первенство России 2020 среди юниоров (возраст от 10 до 18 лет).

 

Около 70 юных гольфистов из восьми регионов страны по достоинству оценили качество покрытия и ландшафт поля Геленджика. Здесь имеются 18 лунок, что означает, что гольф-поле курорта – чемпионского уровня. А местный климат делает его единственным в России, где можно играть круглый год.

Все эти характеристики создают предпосылки для проведения в Геленджике международных гольф-турниров.

Первенство России 2020 среди юниоров – только первый подобный опыт для нашего курорта. И как показывает практика, он оказался удачным.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик

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Категория: Новости / Спорт и туризм

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