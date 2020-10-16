Макгрегор проведет реванш с Порье в январе

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Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор подтвердил проведение боя с Дастином Порье, сообщает информационный портал Metaratings.

«Я подтверждаю, 23 января всё будет! Моя цель, чтобы этот бой прошёл на Cowboys Stadium в Далласе. Владелец стадиона Джерри Джонс — мой друг, а стадион в состоянии принять всех нас.

Я буду готов к Техасу, а Техас будет готов к моим фанатам. А потом будет Мэнни», — заявил Макгрегор, имея в виду боксера Мэнни Пакьяо.

Изначально Макгрегор и Порье хотели провести благотворительный поединок в Дублине 12 декабря без участия UFC. Но от президента UFC Дэйна Уайт поступило предложения устроить бой на турнире организации в январе 2021 года.

Первый бой Макгрегора и Порье состоялся в 2014 году. Ирландец победил техническим нокаутом.

В последнем бою Макгрегор в январе 2020 года нокаутировал американца Дональда Серроне, Порье единогласным решением судей победил Дэна Хукера. Уже позднее Конор заявил, что уходит из ММА.

В смешанных единоборствах в активе Макгрегора, который является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весах, 22 победы и четыре поражения. У Порье 26 побед при шести поражениях.