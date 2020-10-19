Рублев завоевал титул на турнире в Санкт-Петербурге

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Россиянин Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира категории АТР 500 в Санкт-Петербурге. В финальном матче он одолел в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:4, представителя Хорватии Борна Чорича.

Финал продолжался 1 час 39 минут.

Это была четвертая очная встреча нынешних соперников. Россиянин побеждал во всех официальных матчах, не отдав хорвату ни единого сета.

Рублев завоевал шестой титул в карьере и четвертый — в нынешнем сезоне. В 2020 году он брал трофей на турнирах в Гамбурге, Аделаиде и Дохе.

Победа на турнире в Санкт-Петербурге позволила россиянину подняться на 8-е место рейтинга ATP, сообщает информационный портал “Рейтинг Букмекеров”.

Санкт-Петербург. Финал

Борна Чорич (Хорватия) — Андрей Рублев (Россия) — 6:7 (5:7), 4:6